Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Montagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 33,79 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 33,79 EUR ab. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 33,41 EUR. Bei 33,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 160.697 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 16,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 45,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,359 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 40,17 EUR.

Infineon gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 3,59 Mrd. EUR, gegenüber 3,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,13 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 11.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,40 EUR fest.

