Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 34,11 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 34,11 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 34,13 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 134.414 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 15,61 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,359 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 08.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,13 Prozent auf 3,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 11.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

