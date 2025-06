Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 33,85 EUR an der Tafel.

Die Infineon-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 33,85 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,13 EUR an. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 33,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 520.442 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 39,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 14,16 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR ab. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 46,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,359 EUR je Infineon-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,17 EUR an.

Infineon ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,13 Prozent auf 3,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Infineon am 05.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Infineon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie unter Druck: Was sind die Belastungsfaktoren aktuell bei Infineon?

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor 5 Jahren abgeworfen

Analysten sehen bei Infineon-Aktie Potenzial