Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Mittag stärker

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 24,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 24,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 785.854 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 45,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,30 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 03.08.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.618,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.722,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

