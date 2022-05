Infineon Aktie News: Infineon reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Die Aktie legte um 05.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 27,55 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 28,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.340.295 Infineon-Aktien.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 43,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 37,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,69 EUR am 07.03.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 7,24 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 42,45 EUR.

Infineon veröffentlichte am 03.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 EUR, nach 0,24 EUR im Vorjahresvergleich. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.159,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.700,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Infineon am 09.05.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

