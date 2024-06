Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 36,81 EUR ab.

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 36,81 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 36,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,83 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 630.562 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. 9,40 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 26,46 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,72 EUR für die Infineon-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 07.05.2024. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Infineon am 05.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

