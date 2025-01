Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 33,45 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 33,45 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 33,69 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 739.962 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 13.06.2024 markierte das Papier bei 38,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,01 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,80 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,348 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,89 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 12.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,57 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,92 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 10.02.2026.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie klettert: UBS kürt Infineon zum "Top Pick"

ASML-Aktie, AIXTRON-Aktie und Co. mit Gewinnen: Boom-Thema KI kurbelt Halbleiter-Aktien weiter an

XETRA-Handel: DAX beendet den Handel im Plus