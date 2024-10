Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 30,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 30,64 EUR. Mit einem Wert von 30,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 68.646 Infineon-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2023 auf bis zu 39,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 28,92 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,30 Prozent.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,349 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,19 EUR an.

Infineon ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,09 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,70 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

September 2024: Analysten sehen Potenzial bei Infineon-Aktie

KW 40: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche