Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 32,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 32,88 EUR ab. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 32,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,73 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.430.555 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 38,81 EUR markierte der Titel am 13.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 27,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 15,45 Prozent wieder erreichen.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,348 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,89 EUR an.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,57 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,54 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 10.02.2026.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX

Freundlicher Handel: LUS-DAX letztendlich mit Gewinnen

Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels steigen