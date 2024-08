Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 30,01 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 30,01 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 29,73 EUR. Bei 29,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 643.240 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 39,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 31,13 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 41,67 EUR.

Am 05.08.2024 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 18.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

DAX aktuell: DAX am Nachmittag in Grün