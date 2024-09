Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 29,21 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 29,43 EUR. Bei 29,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 147.823 Stück.

Bei 39,35 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 34,70 Prozent Luft nach oben. Bei 27,07 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 7,33 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,349 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 41,79 EUR.

Am 05.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,46 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,09 Mrd. EUR gelegen.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 1,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

