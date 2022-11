Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag leichter

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 28,07 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 27,87 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 154.032 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 35,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 36,67 EUR.

Am 03.08.2022 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent auf 3.618,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.722,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.11.2022 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon, AIXTRON & Co: Chipwerte im Aufwind - Morgan Stanley zuversichtlich

So schätzen Analysten die Infineon-Aktie ein

Erste Schätzungen: Infineon präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com