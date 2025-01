Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 32,22 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 32,22 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 31,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,15 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.661.585 Aktien.

Am 13.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 38,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Bei einem Wert von 27,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 15,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,348 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,22 EUR.

Infineon ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Infineon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,57 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,92 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Infineon am 04.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Aktie aus.

