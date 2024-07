Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 35,29 EUR.

Die Infineon-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 35,29 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,42 EUR zu. Bei 35,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 726.687 Stück.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 14,11 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,350 EUR belaufen. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 43,72 EUR.

Am 07.05.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,84 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Infineon am 05.08.2024 vorlegen. Infineon dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 2,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX nachmittags