Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Nachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 35,51 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 35,51 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,04 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 35,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.165.226 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 23,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,350 EUR belaufen. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 43,72 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 07.05.2024 vor. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 3,63 Mrd. EUR, gegenüber 4,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,84 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 05.08.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter