Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 27,13 EUR ab. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 27,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 168.373 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 38,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,22 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 37,52 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 03.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3.618,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.722,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,92 Prozent gesteigert.

Am 15.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Am 14.11.2023 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,91 EUR je Aktie belaufen.

