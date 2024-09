Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 29,86 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 29,86 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 29,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,61 EUR. Bisher wurden via XETRA 878.838 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,79 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,349 EUR je Infineon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 41,79 EUR.

Infineon veröffentlichte am 05.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Infineon.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

