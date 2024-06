Infineon Aktie News: Infineon steigt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 38,75 EUR nach oben.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 38,75 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 155.333 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,72 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 07.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Infineon am 05.08.2024 vorlegen. Am 30.07.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

