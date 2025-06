Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 35,22 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 35,22 EUR. Die Infineon-Aktie sank bis auf 34,43 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,62 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.009.704 Stück gehandelt.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 11,97 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,348 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 40,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 08.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,13 Prozent auf 3,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,63 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,39 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingefahren

Infineon-Aktie fällt: Deep-Tech-Startup aus Indien setzt auf Lösungen von Infineon