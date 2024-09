Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 29,22 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 29,22 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 29,20 EUR. Bei 29,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 119.468 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 39,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 27,07 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 7,36 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,349 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,79 EUR an.

Infineon ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,46 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 4,09 Mrd. EUR umgesetzt.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

