Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Nachmittag fester

Das Papier von Infineon konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 32,88 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,91 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,57 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.522.447 Infineon-Aktien.

Bei einem Wert von 43,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 59,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 37,35 EUR an.

Am 03.08.2022 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 3.618,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.007,00 EUR umgesetzt worden waren.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie stärker: Erwartungen im Schlussquartal übertroffen - dauerhaft mehr Wachstum erwartet

Ausblick: Infineon gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Infineon, AIXTRON & Co: Chipwerte im Aufwind - Morgan Stanley zuversichtlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Infineon