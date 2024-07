Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 35,34 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 35,34 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 35,26 EUR. Mit einem Wert von 35,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 616.954 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,95 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,40 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,350 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,72 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 07.05.2024 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,84 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Schwacher Handel: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Infineon von vor einem Jahr bedeutet

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verliert zum Start