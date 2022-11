Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Kaum Ausschläge verzeichnete die Infineon-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 32,39 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 32,56 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,16 EUR nach. Bei 32,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 290.831 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 43,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 56,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,320 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,690 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,18 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon veröffentlichte am 15.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.143,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.007,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

