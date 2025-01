Infineon Aktie News: Infineon am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 34,05 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 34,05 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 34,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,41 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 760.375 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 38,81 EUR erreichte der Titel am 13.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (27,80 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 18,36 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,348 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 39,22 EUR angegeben.

Infineon ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Infineon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,57 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 3,92 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 10.02.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Aktie aus.

