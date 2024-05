Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 36,22 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 36,22 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 36,11 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.120.061 Infineon-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 11,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,353 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,72 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2024 aus.

