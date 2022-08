Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag tiefer

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 27,38 EUR nach. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,35 EUR nach. Bei 27,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 125.168 Infineon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,85 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,55 Prozent hinzugewinnen. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 32,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 37,52 EUR.

Am 03.08.2022 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.618,00 EUR – ein Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 2.722,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 14.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

