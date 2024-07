Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 34,75 EUR ab.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,5 Prozent auf 34,75 EUR nach. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,99 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.055.155 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 15,90 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,72 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,84 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

