Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 29,79 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 29,79 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 29,66 EUR. Bei 29,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 66.073 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 39,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,349 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,79 EUR.

Am 05.08.2024 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 1,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

