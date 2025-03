Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag auf rotem Terrain

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 35,10 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 35,10 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 35,05 EUR. Bei 35,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.727 Infineon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 10,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 27,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,372 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,81 EUR aus.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

