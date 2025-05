Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Nachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 30,83 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 30,83 EUR. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 31,50 EUR. Bei 30,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.621.032 Infineon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,89 Prozent. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 24,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,364 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,00 EUR.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,73 Prozent auf 3,42 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Infineon die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,54 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

