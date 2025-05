Infineon Aktie News: Infineon zieht am Vormittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 29,48 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 29,48 EUR zu. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 29,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,33 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 118.580 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 23,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,40 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,364 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 04.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,51 Prozent auf 3,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

