Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Mittag gestärkt

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 29,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 29,81 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,33 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 759.116 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 32,56 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 22,10 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,364 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,00 EUR je Infineon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 04.02.2025. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

