Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Infineon zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 31,30 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 31,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 31,39 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,79 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.849.609 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 20,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,364 EUR je Infineon-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,00 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,73 Prozent zurück. Hier wurden 3,42 Mrd. EUR gegenüber 3,63 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Infineon die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,54 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

