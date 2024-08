Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 31,51 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 31,51 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 31,36 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,48 EUR. Bisher wurden heute 46.632 Infineon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,35 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 24,87 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Abschläge von 14,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,353 EUR. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 41,67 EUR.

Infineon gewährte am 05.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,46 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,09 Mrd. EUR gelegen.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

