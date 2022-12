Infineon Aktie News: Infineon am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 29,50 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,50 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 893.064 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 41,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 28,77 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 42,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,320 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 38,92 EUR.

Am 15.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,41 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.143,00 EUR – ein Plus von 37,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3.007,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 01.02.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,12 EUR je Aktie aus.

