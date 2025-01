Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Dienstagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 34,24 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 34,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 34,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.139.892 Infineon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.06.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,35 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,80 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 23,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,348 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00 EUR an.

Infineon ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,57 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 3,92 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Infineon am 04.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 10.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

