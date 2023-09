Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 31,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 31,26 EUR. Die Infineon-Aktie sank bis auf 30,99 EUR. Bei 31,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.829.434 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,84 Prozent hinzugewinnen. Am 01.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 21,87 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,92 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.089,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,02 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone

Trading Idee: Infineon - Weitere Erholung im Abwärtstrend?