Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag in Grün

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 31,47 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 31,47 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 31,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 237.726 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 20,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,17 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,36 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,364 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00 EUR an.

Am 04.02.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. Infineon dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,52 EUR je Aktie belaufen.

