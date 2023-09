Infineon Aktie News: Infineon büßt am Vormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 31,38 EUR.

Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 31,38 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 30,99 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 142.405 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 28,35 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 21,87 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,92 EUR.

Infineon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent auf 4.089,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,58 EUR je Infineon-Aktie.

