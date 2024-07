Infineon Aktie News: Infineon macht am Montagvormittag Boden gut

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 33,38 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 33,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 33,39 EUR. Bei 33,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 112.786 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 17,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,89 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,72 EUR.

Infineon ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

