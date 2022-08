Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 26,15 EUR nach. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,93 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,03 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 116.403 Infineon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,85 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 40,36 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 20,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 26,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,52 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 03.08.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.618,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.722,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 15.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 14.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,91 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images