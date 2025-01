Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 33,99 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 33,99 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 33,89 EUR. Bei 34,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 90.836 Infineon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,81 EUR) erklomm das Papier am 13.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 27,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,21 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,348 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,00 EUR aus.

Infineon ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,57 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,54 Prozent auf 3,92 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 04.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,51 EUR je Aktie belaufen.

