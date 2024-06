Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Vormittag

Blick auf Infineon-Kurs

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 34,00 EUR.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 34,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 34,09 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.424 Infineon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,38 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,72 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 07.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,84 Prozent verringert.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,30 EUR je Aktie.

