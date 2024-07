Infineon Aktie News: Infineon verzeichnet am Donnerstagvormittag herbe Einbußen

Blick auf Infineon-Kurs

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,7 Prozent im Minus bei 30,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,7 Prozent auf 30,74 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 30,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 665.919 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 31,00 Prozent zulegen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 11,94 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,350 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,72 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 07.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,84 Prozent auf 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 4,12 Mrd. EUR umgesetzt.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 30.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

STOXX-Handel Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittwochmittag schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: DAX startet im Minus