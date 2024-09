Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 30,30 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 30,30 EUR nach oben. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,32 EUR zu. Mit einem Wert von 30,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 189.388 Stück.

Bei einem Wert von 39,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,85 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 10,66 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,349 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,81 EUR.

Infineon ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,83 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich leichter