Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 32,82 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 32,82 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,40 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,86 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.052.556 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 27,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 18,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,372 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 42,81 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 04.02.2025. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,51 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,57 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach