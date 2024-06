Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 34,02 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 34,02 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 34,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,51 EUR. Zuletzt wechselten 531.377 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,350 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 43,72 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 07.05.2024 vor. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.08.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab

XETRA-Handel DAX gibt am Mittwochnachmittag nach

Börse Frankfurt: LUS-DAX schwächer