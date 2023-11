Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 34,16 EUR.

Die Infineon-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 34,16 EUR. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 34,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,90 EUR. Bisher wurden heute 1.738.837 Infineon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. 17,89 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 20,76 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,05 EUR.

Am 15.11.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 4.149,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Infineon.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

