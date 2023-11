Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 33,92 EUR zu. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,01 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 262.394 Infineon-Aktien.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,72 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 20,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 15.11.2023. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.149,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 4.143,00 EUR eingefahren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.01.2025.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,38 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingefahren

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen