Infineon Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Infineon

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 22,22 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 22,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,63 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.071.228 Stück gehandelt.

Bei 43,85 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 20,68 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 7,45 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,77 EUR an.

Infineon ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.618,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 2.722,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

TeamViewer, AIXTRON und Co.: Technologie- und Internet-Aktien weiter auf Erholungskurs

August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Infineon-Aktie

Infineon- und AIXTRON-Aktie schwach: Technologiestreit zwischen den USA und China verschärft sich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images